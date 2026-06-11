Последний звонок прозвенит для более чем 116 тысяч выпускников в Азербайджане

В 2025/2026 учебном году 11-й класс в Азербайджане оканчивают 116 550 учащихся.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Согласно информации, среди выпускников 55 954 девушки и 60 596 юношей.

Также отмечается, что в этом году мероприятия "Последний звонок" пройдут в 25 общеобразовательных учреждениях на освобождённых территориях страны, причём в 11 из них - впервые. Со школой там попрощаются 171 выпускник.