В Мексике показали грандиозное шоу дронов к ЧМ-2026

В Мексике состоялось масштабное световое шоу дронов, приуроченное к открытию чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает Day.Az, сотни беспилотников поднялись в небо над Мехико, создав впечатляющие световые фигуры, связанные с предстоящим турниром.

В небе были представлены изображения Кубка мира, символика ФИФА, а также элементы, отражающие страны-хозяйки чемпионата - Мексику, США и Канаду.