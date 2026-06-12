https://news.day.az/sport/1840869.html В Мексике показали грандиозное шоу дронов к ЧМ-2026 - ВИДЕО В Мексике состоялось масштабное световое шоу дронов, приуроченное к открытию чемпионата мира по футболу 2026 года. Как сообщает Day.Az, сотни беспилотников поднялись в небо над Мехико, создав впечатляющие световые фигуры, связанные с предстоящим турниром.
В Мексике показали грандиозное шоу дронов к ЧМ-2026 - ВИДЕО
В Мексике состоялось масштабное световое шоу дронов, приуроченное к открытию чемпионата мира по футболу 2026 года.
Как сообщает Day.Az, сотни беспилотников поднялись в небо над Мехико, создав впечатляющие световые фигуры, связанные с предстоящим турниром.
В небе были представлены изображения Кубка мира, символика ФИФА, а также элементы, отражающие страны-хозяйки чемпионата - Мексику, США и Канаду.
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