Трамп анонсировал "мощные удары" по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут по Ирану "очень мощный удар" уже этой ночью.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, США в будущем намерены взять под контроль остров Харк, являющийся ключевым узлом нефтяного экспорта Ирана, а также другие объекты нефтегазовой инфраструктуры страны. Он также заявил о планах установить "полный контроль" над нефтегазовым рынком Ирана, сравнив этот сценарий с политикой Вашингтона в отношении Венесуэлы.

В своей публикации американский лидер утверждал, что военно-морские и военно-воздушные силы Ирана, системы ПВО и радиолокации, а также большая часть наступательного потенциала страны уже уничтожены. При этом каких-либо дополнительных деталей о возможных операциях он не привёл.

Ранее мы сообщали, что США нанесли удары по целям в Иране. Затем Иран заявил о поражении 18 целей США на Ближнем Востоке.