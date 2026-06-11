Грузопоток по Среднему коридору резко вырос

За пять месяцев текущего года объем транзитных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ или Средний коридор) увеличился на 69%, а количество транспортных средств выросло на 38%.

Как передает Day.Az, об этом было сказано в ходе 19-го заседания диалоговой платформы "Казахстан - Европейский Союз" под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана, страна рассматривает Средний коридор как одно из ключевых направлений взаимодействия с Европейским Союзом и заинтересован в дальнейшем продвижении инициативы Global Gateway. Казахстанская сторона также выступает за продвижение диалога по упрощению визового режима.

"Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев придает большое значение сотрудничеству с Европейским Союзом, и наше партнерство в настоящее время динамично развивается. Сегодня на долю Европейского Союза приходится более 30% внешней торговли Казахстана. Совокупный объем европейских инвестиций в экономику нашей страны превысил 200 миллиардов долларов. Эти показатели наглядно демонстрируют высокий уровень взаимного экономического интереса между нашими странами. Казахстан остается надежным и предсказуемым партнером Европейского Союза в вопросах энергетической безопасности, промышленной кооперации и развития транспортной связанности", - подчеркнул Олжас Бектенов в ходе заседания.

Также в правительстве сообщают, что сотрудничество с ЕС в последние годы демонстрирует устойчивую динамику. По итогам 2025 года товарооборот Казахстана со странами Евросоюза составил 45,2 милливрда долларов. За первые четыре месяца 2026 года объем взаимной торговли достиг 12,4 миллиарда долларов, при этом казахстанский экспорт составил 9,27 миллиарда долларов. Качественный рост демонстрирует несырьевой сектор, в частности, экспорт отечественной сельскохозяйственной продукции в страны ЕС увеличился на 34,3%, составив 266,2 миллиона долларов.