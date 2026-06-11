https://news.day.az/world/1840681.html Сильнейший град со штормом накрыл север Италии - ВИДЕО Сильнейший град со штормом накрыл Ломбардию на севере Италии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Фермеры сообщают о вероятном снижении урожая в регионе.
Сильнейший град со штормом накрыл север Италии - ВИДЕО
Сильнейший град со штормом накрыл Ломбардию на севере Италии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Фермеры сообщают о вероятном снижении урожая в регионе.
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