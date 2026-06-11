Армянское общество поддержало курс на мир с Азербайджаном

В Азербайджане всегда говорили, что важно не только подписание мирного договора Николом Пашиняном. Важно, чтобы и армянское общество высказалось в поддержку мира. Победу партии Пашиняна на парламентских выборах можно назвать голосом в пользу мира. Половина граждан страны проголосовала за мирный план правительства. Это значит, что у этого процесса в Армении имеется широкая общественная поддержка.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По мнению Мусабекова, события в регионе будут развиваться по мирному сценарию. Никол Пашинян шел на выборы с мирной повесткой, высказывал в отношении Карабаха однозначные суждения. Он заявлял о прекращении так называемого карабахского движения, а тему возвращения армян в Карабахе назвал опасной и вредной для Армении.

"Армянский премьер говорил о намерении в ближайшее время институализировать отношения с Азербайджаном. Речь о подписании и ратификации мирного договора. Он также собирается вскорости ратифицировать подписанное с США соглашение по проекту TRIPP. Думаю, скоро мы станем свидетелями продолжения процесса делимитации границы. Первые успешные шаги в этом направлении были сделаны в мае 2024 года. Пора продолжить начатое.

Что касается конституционной реформы, то Пашинян ранее заявлял, что собирается инициировать принятие новой Конституции. Но это долгий процесс. Вначале нужно обнародовать проект, провести по нему дебаты. Думаю, в новой Конституции РА уже не будет отсылки к Декларации о независимости 35-летней давности. Скорее всего, будет прописан европейский выбор и намерение интегрироваться в европейское политическое пространство. Возможно, цель и обязательство вступить в ЕС не будут указаны прямо, как это сделано в конституциях Грузии, Молдовы и Украины. Но европейский выбор может быть обозначен. Голосование по такому проекту уже не будет выглядеть, как заявляет оппозиция, "выбором под давлением Азербайджана". Это будет свободный выбор армянского народа. Думаю, у такой Конституции есть достаточно шансов быть принятой, и проблемы, которые отягощают отношения Баку и Еревана, будут сняты", - сказал политолог.

Однако, подчеркнул он, для этого потребуется время. Согласно армянскому законодательству, референдум может быть проведен только через шесть месяцев после выборов. Кроме того, сами условия проведения референдума в Армении очень сложные, поэтому наш собеседник не исключил внесение изменений в закон о референдуме. В Армении для того, чтобы референдум считался состоявшимся, в нем должны принять участие чуть ли не 65 процентов избирателей. Для сравнения - в Азербайджане достаточно 25 процентов.

"Решение этого вопроса еще впереди. И я не думаю, что он затормозит развитие мирной повестки. У партии Никола Пашиняна на данном этапе нет конституционного большинства, это так. Дождемся окончательных официальных итогов выборов, которые будут оглашены 14 июня. Думаю, команда Пашиняна будет искать возможности переориентации некоторых членов команды Самвела Карапетяна. Если, конечно, блок Карапетяна не решит отказаться от мандатов, как пишут армянские СМИ. Карапетяновская команда очень рыхлая, созданная наспех. Достаточно, чтобы несколько депутатов из этой фракции проявили прагматизм", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева