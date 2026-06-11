Капитан Air Canada 17 лет летал без лицензии

В Канаде арестован бывший капитан авиакомпании Air Canada Джеффри Уолл, который, по данным следствия, почти 17 лет управлял пассажирскими самолетами без необходимой лицензии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Al Jazeera, 59-летнему Уоллу предъявлены обвинения в мошенничестве и ряде других преступлений по итогам четырехмесячного расследования.

По версии следствия, с 2009 по 2025 год он использовал поддельные летные документы и выполнил более 900 внутренних и международных рейсов. Правоохранители считают, что пилот вводил в заблуждение как авиакомпанию Air Canada, так и авиационные регулирующие органы относительно своей квалификации.

Установлено, что Уолл имел действующую коммерческую лицензию пилота, однако не обладал лицензией пилота транспортной авиации - высшей квалификацией, необходимой для управления коммерческими авиалайнерами в качестве командира воздушного судна.

Ему предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, использовании поддельных документов, хранении поддельных товарных знаков и введении в заблуждение государственных органов.

В полиции заявили, что этот случай вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку под угрозой могли оказаться сотни тысяч пассажиров.

В свою очередь, в Air Canada подчеркнули, что безопасность полетов не была поставлена под угрозу. В компании отметили, что все пилоты регулярно проходят обязательную подготовку и проверки, а Уолл успешно выполнял или превышал все установленные требования и демонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки.

После выявления нарушений пилот был немедленно отстранен от полетов, а информация о случившемся была передана в транспортное ведомство Канады. По итогам внутренней проверки других подобных случаев в авиакомпании не обнаружено.