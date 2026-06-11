https://news.day.az/society/1840677.html В Армении произошло землетрясение, которое ощущалось в Нахчыване В Армении произошло землетрясение. Об этом сообщили Day.Az в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА. Подземные толчки были зафиксированы в 09:57 по местному времени.
В Армении произошло землетрясение, которое ощущалось в Нахчыване
В Армении произошло землетрясение.
Об этом сообщили Day.Az в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.
Подземные толчки были зафиксированы в 09:57 по местному времени.
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло на глубине 3 км и ощущалось силой 3 балла в поселке Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
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