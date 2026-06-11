В Армении произошло землетрясение, которое ощущалось в Нахчыване

В Армении произошло землетрясение.

Об этом сообщили Day.Az в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.

Подземные толчки были зафиксированы в 09:57 по местному времени.

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло на глубине 3 км и ощущалось силой 3 балла в поселке Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.