Hongqi выпустит первый рамный внедорожник

Премиальный автомобильный бренд из Китая Hongqi официально раскрыл имя своего амбициозного проекта - первого в истории марки рамного внедорожника. Новинка получила название G919, сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе российского офиса марки, передает Day.Az.

В стандартной комплектации автомобиль будет иметь усиленный передний бампер, силовые пороги, буксировочные проушины, экспедиционный багажник, внешние светодиодные прожекторы, а также крепления для запасного колеса или дополнительного кейса.