В НАТО обсудили план ускоренных закупок беспилотников

Послы 32 стран-членов НАТО на плановой встрече обсудили возможность ускоренных закупок беспилотников для повышения безопасности "прифронтовых государств". Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, запрос об усилении военного присутствия на своей территории в НАТО направила Румыния. Источники Politico не сообщили, когда подобные закупки могут произойти и у кого НАТО собирается приобрести беспилотники.