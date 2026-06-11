Азербайджан и Иран договорились о распределении водных ресурсов реки Араз

Утверждены рабочие режимы распределения водных ресурсов реки Араз между Азербайджаном и Ираном.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), соответствующее решение было принято на 55-м заседании постоянно действующей Совместной комиссии Азербайджана и Ирана по использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз, которое прошло в Иране 8-11 июня.

Заседание состоялось под руководством сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны, председателя правления Региональной службы водной мелиорации при ADSEA Закира Гулиева, и сопредседателя с иранской стороны - главы Главного управления по приграничным рекам Министерства энергетики Ирана Фарибы Авериде.

В рамках встречи были разработаны и утверждены рабочие режимы распределения водных ресурсов реки Араз между двумя странами. Кроме того, стороны обсудили вопросы мониторинга забора воды из реки, контроля качества воды, установки на реке новых современных водоизмерительных устройств, а также другие направления двустороннего сотрудничества.

По итогам переговоров был подписан итоговый протокол, охватывающий предстоящие совместные работы.

В мероприятии приняли участие представители Региональной службы водной мелиорации, Государственной службы контроля за использованием и охраной вод при ADSEA, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также ОАО "Азерэнержи".