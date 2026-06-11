В ресторане в центре Баку произошел пожар - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
12:12
Пожар, произошедший в ресторане, расположенном на улице Эльшада Гулиева в Наримановском районе города Баку, был оперативно полностью потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, не допустив его распространения.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, в результате происшествия пострадавших нет.
12:04
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возникновении пожара на объекте, расположенном на улице Эльшада Гулиева в Наримановском районе города Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, в связи с поступившим сигналом на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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