В ресторане в центре Баку произошел пожар

12:12

Пожар, произошедший в ресторане, расположенном на улице Эльшада Гулиева в Наримановском районе города Баку, был оперативно полностью потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, не допустив его распространения.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, в результате происшествия пострадавших нет.

12:04

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возникновении пожара на объекте, расположенном на улице Эльшада Гулиева в Наримановском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, в связи с поступившим сигналом на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.