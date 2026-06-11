По делу о стрельбе в лицее "Идрак" появился еще один фигурант

По делу о стрельбе в лицее "Идрак" в Баку к ответственности привлечен и владелец оружия.

Как передает Day.Az, об этом сообщил заместитель начальника Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры, начальник отдела криминалистики Орхан Рзаев в прямом эфире на странице Генпрокуратуры в Instagram.

По его словам, уголовное дело уже направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

"В отношении владельца оружия также ведется уголовное преследование. О результатах общественности будет предоставлена дополнительная информация", - отметил он.

Напомним, что инцидент произошел 6 февраля в частном лицее "Идрак", расположенном в Бинагадинском районе Баку. Ученик 10-го класса пришел в школу с охотничьим ружьем, принадлежащим его отцу, и ранил учителя.