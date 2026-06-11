В Ессентуках загорелся 200-летний храм - ВИДЕО
В Церкви Святого Николая Чудотворца в Ессентуках утром 11 июня начался сильный пожар. В пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю, огонь охватил около 300 квадратных метров, на месте работают пожарные, передает Day.Az со ссылкой на РГ.
Свято-Никольская церковь находится на улице Оборонной в центральной части города. Напротив жилые дома. Утром огонь объял основное здание.
По словам мэра Ессентуков Владимира Крутникова, по предварительным данным, пострадавших нет. Причину возникновения пожара выясняют.
"Восемь расчетов, в том числе дополнительные с КМВ. Водоканал специально поднял давление, поэтому, возможно, в других районах города давление сейчас упало. 200 лет стоял", - отметил Крутников.
Тушением занимаются 49 человек и 14 единиц техники.
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