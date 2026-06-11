В Баку ожидаются кратковременные дожди

12 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться облаками, преимущественно без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, ночью в отдельных районах полуострова возможны кратковременные небольшие дожди. Умеренный северо-западный ветер днем местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-22 градуса тепла, днем - 26-30 градусов тепла. Атмосферное давление будет на уровне 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. В отдельных районах прогнозируются грозы и град, преимущественно в горных и предгорных районах осадки могут быть более интенсивными. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер в некоторых районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 17-21 градус тепла, днем - 29-34 градуса тепла. В горных районах ночью ожидается 8-13 градусов тепла, днем - 17-22 градуса, местами до 25-28 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az