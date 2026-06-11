https://news.day.az/society/1840720.html В Азербайджане начинается выплата июньских пенсий Подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана Государственный фонд социальной защиты планирует выплатить июньские пенсии жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района 12 июня.
В Азербайджане начинается выплата июньских пенсий
Подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана Государственный фонд социальной защиты планирует выплатить июньские пенсии жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района 12 июня.
Как сообщает Day.Az, пенсии лицам, имеющим право на получение пенсии на льготных условиях, также будут выплачены в соответствии с установленным на этот месяц графиком.
Граждане смогут получить свои пенсии через банковские карты, начиная с назначенной даты.
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