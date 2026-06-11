В Азербайджане начинается выплата июньских пенсий

Подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана Государственный фонд социальной защиты планирует выплатить июньские пенсии жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района 12 июня.

Как сообщает Day.Az, пенсии лицам, имеющим право на получение пенсии на льготных условиях, также будут выплачены в соответствии с установленным на этот месяц графиком.

Граждане смогут получить свои пенсии через банковские карты, начиная с назначенной даты.