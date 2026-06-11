Страны ЕС захотели лишить Каллас должности

Страны Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность радикальной реформы дипломатической службы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее главы Каи Каллас. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Очевидно, что [EEAS] не работает так, как должна в современном мире. Это дисфункционально. Проблема конструктивна, поэтому конструкцию нужно восстановить", - передает газета слова своего собеседника.

Как отмечает издание, европейские страны рассматривают возможность лишения Каллас должности главы евродипломатии, а ее отдела с бюджетом в 1 млрд евро - полномочий с целью передачи функций EEAS странам-членам ЕС.

Согласно информации источников, предложение Парижа включает в себя возможные ограничение самостоятельности главы евродипломатии, ослабление ее контроля над делегациями по всему миру, поэтому "есть реальный риск, что [EEAS] будут уничтожены".

Отмечается, что некоторые европейские столицы в частном порядке утверждали, что в настоящий момент существует слишком большое пересечение и отсутствие координации между EEAS, национальными МИД и отделами по внешним связям ЕК и Совета ЕС. При этом уточняется, что сама Каллас часто высказывает собственное мнение по вопросам, ответ на которые должен быть согласован коллективно.