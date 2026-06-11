Названы сроки открытия грузового аэропорта в Аляте

Грузовой аэропорт на территории Свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят будет введен в эксплуатацию в 2027 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления управления Свободной экономической зоны Алят Валех Алескеров на мероприятии "Техновация - наука и инновации во имя устойчивой экономической трансформации", организованном Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) в Баку.

По его словам, грузовой аэропорт на территории Свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят позволит привлечь высокотехнологичные компании.

"Международные транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад в районе Бакинского международного морского торгового порта позволяют предоставлять инвесторам и клиентам все виды транспортно-логистических услуг с использованием автомобильных дорог, железных дорог и морских путей.

С учетом важности наличия грузового аэропорта для высокотехнологичных отраслей достигнута договоренность с местным перевозчиком Silk Way Airlines о создании грузового аэропорта на территории СЭЗ Алят", - сказал он.

Он отметил, что это будет первый аэропорт на территории свободной экономической зоны.

"Строительство началось в марте 2024 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год. Это позволит привлекать высокотехнологичные компании для размещения бизнеса на территории СЭЗ Алят. Инвесторам предоставляются промышленные земельные участки с заранее подготовленной инфраструктурой и коммуникациями", - добавил он.