Солтанов оценил потенциал высвобождения газа благодаря «зеленой» энергетике

Азербайджан может высвободить 1,5 млрд кубометров газа за счёт развития возобновляемых источников энергии и модернизации энергосистемы

Об этом заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на мероприятии "Техновация - наука и инновации во имя устойчивой экономической трансформации", организованном Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

"В Азербайджане продолжается диверсификация энергетического баланса за счет увеличения доли возобновляемых источников энергии, что позволяет высвобождать природный газ для экспорта. Ранее около 95% выработки электроэнергии в Азербайджане приходилось на природный газ. Замещение части генерации возобновляемыми источниками энергии позволяет высвобождать объемы природного газа, который имеет высокую экспортную стоимость. Азербайджан планирует довести мощность возобновляемых источников энергии до 2 гигаватт к 2027 году в сотрудничестве со стратегическим партнером Masdar. В рамках модернизации энергетической системы проводится обновление мощностей в Мингячевире, включая замену устаревших турбин, что позволило повысить эффективность генерации", - сказал он.

По его словам, совокупный эффект от новых мощностей и модернизации позволит высвободить около 1,5 миллиарда кубометров природного газа, что сопоставимо с объемом крупного газового месторождения.

Э.Солтанов отметил, что для интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему требуется модернизация электросетевой инфраструктуры с инвестициями порядка 500 миллионов долларов.

Он подчеркнул необходимость обеспечения экономической эффективности энергетических проектов наряду с вопросами энергетической безопасности и экологических целей.

По его словам, при реализации энергетической политики учитываются ограничения страны, включая географические и инфраструктурные особенности, а также сложность масштабирования проектов.

Э.Солтанов отметил, что Азербайджан обладает значительным энергетическим потенциалом, включая Каспийский регион, который одновременно создает как возможности, так и инфраструктурные вызовы.

Он добавил, что приоритетом энергетической политики является достижение баланса между экологическими целями, энергетической безопасностью и экономической устойчивостью проектов.