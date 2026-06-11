Животноводы Азербайджана получат новые меры поддержки

Большинство механизмов субсидирования, которые планируется внедрить в сфере животноводства, являются новыми.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Центра аграрных исследований Рашад Гусейнов на общественных слушаниях в Комитете по аграрной политике Милли Меджлиса, посвящённых задачам, вытекающим из Государственной программы по развитию производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции на 2026-2030 годы.

По его словам, в рамках программы предусматривается введение товарных субсидий на животных, направляемых на убой на бойнях, субсидирование молока, поставляемого на переработку, а также предоставление временных налоговых и таможенных льгот.

Гусейнов отметил, что параллельно будут внедряться механизмы стимулирования для привлечения инвестиций в перерабатывающую промышленность.

По его словам, также планируется увеличить долю породистого скота в общем объеме производства молока с нынешних 2,5% до 10%.

Директор подчеркнул, что реализация этих мер будет способствовать повышению уровня самообеспеченности страны. В частности, уровень самообеспеченности молоком планируется повысить с 81% до 94%, а говядиной - с 83,7% до 100%.