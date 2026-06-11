В Азербайджане появится овцеводческий агропарк

В Азербайджане в качестве первого пилотного проекта предусматривается создание овцеводческого агропарка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Центра аграрных исследований Рашад Гусейнов на общественных слушаниях в Комитете по аграрной политике Милли Меджлиса, посвящённых задачам, вытекающим из Государственной программы по развитию производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции на 2026-2030 годы.

"В качестве первого пилотного проекта предусматривается создание овцеводческого агропарка. В настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры с одной из компаний из Объединённых Арабских Эмиратов", - сказал он.

По его словам, к 2030 году в Азербайджане планируется увеличить объемы производства в секторе овцеводства примерно на 9%. Это, в свою очередь, позволит повысить уровень самообеспеченности страны данной продукцией с 94,2% до 100%

Он отметил, что для достижения этой цели будут внедрены механизмы поддержки создания новых интенсивных овцеводческих хозяйств. Предусматриваются субсидии и льготные механизмы для строительства хозяйств, приобретения оборудования и обеспечения необходимой инфраструктуры.

Гусейнов также сообщил, что параллельно планируется введение товарных субсидий на шерсть и кожевенную продукцию.

"Это станет новым подходом для нашей страны. Кроме того, для улучшения кормовой базы будет стимулироваться восстановление 480 тысяч гектаров пастбищ и сенокосных угодий, а также будут применяться механизмы субсидирования в данной сфере", - отметил он.