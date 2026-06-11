Ученые предупредили о возросшей опасности разрушительного града

Международная команда ученых выяснила: климатические изменения меняют не только интенсивность, но и географию градобоя. Крупные градины, способные повреждать автомобили, кровли и солнечные панели, будут все реже выпадать в тропических регионах и все чаще - в умеренных и высоких широтах. Результаты двух работ опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным первого исследования, число эпизодов с крупным градом вырастет глобально на 38-47% к концу XXI века в зависимости от сценария выбросов. Второе уточняет пространственное перераспределение: значительный рост риска прогнозируется для севера Европы, Канады, юго-восточной Австралии и Южного острова Новой Зеландии - регионов с недостаточно развитой инфраструктурой защиты от такого рода стихийных бедствий.

Парадоксальная физика потепления объясняет механизм: более теплый воздух несет больше влаги, что усиливает восходящие потоки в грозовых облаках и позволяет градинам набирать большую массу. Одновременно более высокие температуры у поверхности означают, что мелкий лед успевает растаять до земли. Поэтому общая частота легкого града в ряде регионов может снизиться, тогда как доля крупных и разрушительных градин вырастет.

Экономический ущерб нарастает уже сейчас. В Австралии в 2025 году страховые выплаты только по двум штатам - Новому Южному Уэльсу и Квинсленду - превысили 1,9 млрд австралийских долларов. По прогнозам авторов, глобальные годовые убытки от града к 2100 году увеличатся в два-три раза, если инфраструктура не будет адаптирована к новым реалиям. Под особым ударом окажутся открытые объекты - солнечные электростанции и посевы.

Исследователи рекомендуют включить мониторинг града в национальные климатические стратегии адаптации наравне с управлением рисками наводнений и засух. Для защиты уязвимых объектов разрабатываются градостойкие покрытия и системы раннего предупреждения нового поколения, способные давать локальные предупреждения за 30-60 минут до начала эпизода.

Авторы подчеркивают, что нынешние страховые модели и строительные нормативы большинства стран разрабатывались исходя из исторической статистики градобоя, которая уже не отражает актуальные риски. Пересмотр нормативов устойчивости кровель, автомобилей и солнечных панелей к ударным нагрузкам должен стать частью климатической адаптации наравне с защитой от наводнений.

Строительные нормативы устойчивости кровель и остекления разрабатывались исходя из исторической статистики, которая уже не отражает актуальные риски. Авторы призывают пересмотреть их, пока разрыв между реальным ущербом от града и страховым покрытием не стал критическим.