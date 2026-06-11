Турция призывает Иран и США вернуться за стол переговоров

Ирану и США следует вернуться за стол переговоров и финализировать их, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в Софии по итогам переговоров со своей болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой. Трансляция пресс-конференции велась в соцсети X турецкого МИД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы рекомендуем сторонам прекратить взаимные атаки, вернуться за стол переговоров и дописать текст [соглашения], к завершению которого они близки. Наши усилия устремлены в этом направлении. Мы все уже испытали и увидели, что эскалация войны, рост напряженности и возврат к тотальной военной обстановке не приносят никому пользы. Как бы сложно это ни было, переговоры должны быть доведены до финальной точки", - сказал турецкий министр.

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