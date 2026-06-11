В Баку состоялось открытие выставки "Оттенки души" художественной школы Leonardo Art School

В выставочном салоне имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана состоялось открытие художественной выставки "Оттенки души", организованной Leonardo Art School, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

В экспозиции представлены 112 художественных работ, созданных учащимися Leonardo Art School. Мероприятие было направлено на демонстрацию творческого потенциала юных художников, поддержку их интереса к искусству и представление их работ широкой общественности. Всего в экспозиции были представлены творческие достижения 61 ученика школы. Экспозиция показала, что творчество начинается с детского взгляда на мир - свободного, смелого и искреннего. Именно такие проекты помогают новым талантам делать первые шаги в искусстве, превращая мечты и идеи в реальные произведения, способные находить отклик у зрителей.

Официальная часть мероприятия началась с приветственного выступления основателя и руководителя школы Нармины Гасановой.

Было отмечено, что Leonardo Art School - творческая школа с пятилетней историей, входящая в международную сеть образовательных учреждений. Обучение здесь ведётся по специальной программе, разработанной на основе британской методологии. Основная цель школы - развивать у учеников не только художественные навыки, но и творческое, дивергентное мышление, воображение и инновационный подход к решению задач.

Leonardo Art School помогает детям становиться инициативными, креативными личностями, способными свободно выражать свои идеи и готовыми к вызовам будущего. Именно этот подход лежит в основе деятельности школы и нашёл своё отражение в работах, представленных на выставке.

Выступивший секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов подчеркнул важность развития молодых талантов, пожелал учащимся новых успехов и выразил уверенность в том, что в будущем они смогут внести значительный вклад в развитие азербайджанского искусства.

Одним из самых запоминающихся моментов выставки стало то, что ученики не только представили свои работы, но и организовали их продажу. Эта инициатива дала детям возможность презентовать результаты своего творчества, наладить общение с аудиторией и получить первый опыт реализации собственных произведений. Большой интерес посетителей к работам стал свидетельством высокой оценки труда юных художников.

"Оттенки души" стали не просто выставкой детских рисунков, но и пространством, где зрители увидели, как рождается будущая художественная сцена Азербайджана. В этих работах - смелость, фантазия и искренность, которые невозможно подделать. И, возможно, именно здесь сегодня начинается путь художников, чьи имена завтра будут известны далеко за пределами страны.