Азербайджан отправит в Армению дизельное топливо

Сегодня из Азербайджана в Армению будет экспортирована очередная партия нефтепродуктов.

Как передает Day.Az, со станции Баладжары будет отправлено 17 вагонов с дизельным топливом общим весом 984 тонны.

К настоящему времени из Азербайджана в Армению было экспортировано более 10 тысяч тонн дизеля, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2 955 тонн бензина марки АИ-95.

Напомним, что экспорт топлива в эту страну начался 18 декабря 2025 года. В тот день в Армению было поставлено 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Согласно решению, принятому Президентом Ильхамом Алиевым в октябре 2025 года, перевозки в данном направлении продолжаются после снятия ограничений на транзит грузов из Азербайджана в Армению, действовавших со времен периода оккупации.