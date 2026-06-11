Бакинское метро переходит на новый график

Бакинский метрополитен переходит на летний график работы.

Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Согласно информации, с 16 июня изменится расписание движения поездов. В связи с завершением учебного процесса в вузах и общеобразовательных учреждениях, а также началом сезона активного отдыха и ожидаемым снижением пассажиропотока движение поездов будет организовано по летнему графику.

После вступления изменений в силу интервал движения поездов на участке "28 Мая - Ахмедлы" в рабочие дни в часы пик составит 2 минуты 18 секунд, по субботам - 2 минуты 30 секунд, а по воскресеньям - 3 минуты.

Расписание движения поездов до станции "Бакмил" и обратно будет опубликовано на сайте Бакинского метрополитена. При этом график движения на Фиолетовой линии, а также на участках "Джафар Джаббарлы - Хатаи" и "Ази Асланов - Ахмедлы" останется без изменений.

Как отмечается в сообщении, контрольные мероприятия и мониторинги будут продолжены, а при необходимости для выпуска на линию будут готовы резервные составы.

Летний график будет действовать до начала нового учебного сезона.