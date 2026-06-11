Министр обороны Британии подал в отставку

Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку из-за плана инвестиций в оборону (DIP) премьер-министра Кира Стармера.

Как передает Day.Az, Хили написал об этом на своей странице в X.

Он обвинил главу правительства в том, что тот не смог "ответить на вызов момента" в связи с его затянувшимся предложением об усилении вооруженных сил. Ожидается, что Стармер изложит подробности плана уже завтра, но считается, что он был смягчен после разногласий между канцелярией премьера, Министерством обороны и Казначейством.

В письме премьеру Хили заявил, что программа DIP "далеко не соответствует тому, что необходимо для обороны и страны в опасное время", добавив, что "без плана действий в чрезвычайных ситуациях, отвечающего требованиям момента, я вынужден принимать решения, которые снизят боеготовность наших сил, увеличат риск для личного состава во время операций и могут сделать страну менее безопасной".