Орнаменты цифрового века - древние азербайджанские ковры и science art

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Природный интеллект / NI - Natural Intelligence". На выставке представлены работы в направлении science art. Экспозиция объединила инсталляции, цифровое искусство, нановидеоарт и перформансы, созданные на стыке науки, технологий и творчества, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект реализуется платформой "Atəş Hub" в рамках Программы развития имени Азада Мирзаджанзаде. Отметим, что проект стал победителем этой программы. Основателем и ментором платформы "Atəş Hub" выступает заслуженный художник Азербайджана, куратор Сабина Шихлинская. В команду проекта также вошли куратор София Франк и координатор Агнесса Таривердиева.

В центре внимания авторов - Рамиля Алиева, Emin Mathers, Наргиз Рамизгызы, Рамиля Мамедли и Ленай Сеидали-заде оказались фундаментальные темы человеческого бытия. В своем творчестве они осмысливают важные для современности вопросы - особенности человеческого внимания и памяти, восприятие реальности, связь с природой и постепенное исчезновение культурной идентичности под влиянием цифрового века.

В фокусе внимания авторов оказывается азербайджанский ковер, выступающий в роли хранителя исторической памяти и зашифрованных культурных кодов. Через призму этого старинного искусства авторы исследуют современные реалии: они переносят вековые традиции в плоскость актуальных социальных, технологических и экологических изменений.

На церемонии открытия директор музея Амина Меликова поделилась мыслями о том, как стремительное развитие технологий, цифровая реальность и экологические вызовы трансформируют мышление современного общества. По ее словам, экспозиция предлагает зрителю поразмышлять о природе нашей памяти и внимания, а также о том, как человек теряет осязаемую связь с миром и своими истоками, погружаясь в виртуальную среду.

Как отметила руководитель Программы развития имени Азада Мирзаджанзаде Лейла Сеидзаде, высокая значимость этого проекта для культуры продиктована актуальностью направления science art - жанра, который стирает любые барьеры между строгой наукой и свободным художественным поиском.

Раскрывая концепцию выставки, куратор София Франк отметила: "Представленные инсталляции, перформансы, цифровые и нановидеоработы - это результат глубокого научного анализа. Авторы бесстрашно заглядывают в будущее и задают человечеству неудобные, порой даже пугающие вопросы".

Выставка организована при поддержке министерства культуры, Азербайджанского национального музея ковра и Творческого центра Yаradıcı.