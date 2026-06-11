В Leyla Khazari Art Gallery состоялось открытие групповой выставки юных художников Tiny Worlds

В Leyla Khazari Art Gallery с большим успехом прошла групповая выставка юных художников Tiny Worlds, организованная художницей Саялы Мамедовой, сообщает корреспондент Trend Life с мероприятия, передает Day.Az.

Великий художник Пабло Пикассо однажды сказал: "Я могу рисовать как Рафаэль, но мне понадобится вся жизнь, чтобы научиться рисовать так, как рисует ребёнок".

Ребёнок ещё многого не знает, но недостаток жизненного опыта компенсируется его значительной внутренней свободой, жаждой познания мира, которая возникает под влиянием огромного интереса к жизни. Детям всё интересно, они активно изучают окружающий мир. При этом замечают то, чего не видят взрослые в привычных им вещах и явлениях. Но детям, да и взрослым, особенно в творчестве, всегда нужна "путеводная звезда", которой и стала Саялы Мамедова, работающая с детьми и взрослыми с 2016 года.

Выставку посетили более 200 гостей, среди которых были представители творческой среды, родители и друзья участников, ценители искусства, а также посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро. Многие отмечали высокий уровень организации, искренность детских работ и особую атмосферу заботы и поддержки, созданную вокруг каждого участника. Подобные мероприятия становятся для детей настоящим праздником и остаются в памяти на всю жизнь. В руках настоящего ювелира алмаз обязательно станет прекрасным бриллиантом!

На церемонии открытия выступившие руководитель галереи Лейла Хазари, организатор проекта Саялы Мамедова и посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро поздравили юных художников, пожелав им дальнейших успехов, творческих достижений и постоянного совершенствования мастерства.

Проект объединил 17 детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, представивших 85 работ, созданных в течение нескольких месяцев подготовки. Но какие это были месяцы - время творческого вдохновения, поисков и реализации идей! Экспозиция была построена вокруг пяти тем: самые яркие воспоминания, мечты, любимая еда и связанные с ней истории, представления о будущем, а также произведения со скрытыми посланиями, предлагающими зрителю самостоятельно найти их смысл. Что может быть прекраснее творческого созерцания в подростковом возрасте?!

Особенностью выставки стали QR-коды, благодаря которым посетители могли ознакомиться с историями создания картин и узнать, почему юные художники выбрали именно эти сюжеты. Многие гости с интересом сканировали коды, открывая для себя внутренний мир авторов.

Необычным интерактивным элементом стала работа участницы Арзу Садиг, выполненная в виде почтового ящика. Гости выставки могли оставить детям письма и пожелания, которые юные художники прочтут вместе после завершения проекта. Замечательная идея и ее претворение!

Одним из самых трогательных моментов вечера стала церемония вручения сертификатов. Каждый ребёнок получал свой сертификат под аплодисменты друзей и участников выставки, что превратило этот момент в настоящий праздник взаимной поддержки и признания.

Особое внимание гостей привлёк и тот факт, что работы юных талантов нашли своих поклонников. У нескольких участников были проданы все представленные произведения, остальные также совершили первые продажи своих работ. По словам Саялы Мамедовой, одной из главных целей выставки было познакомить детей с профессиональным подходом к реализации художественных проектов и показать, что их творчество заслуживает серьёзного отношения и внимания со стороны общества.

"Каждая работа становится отражением индивидуального восприятия мира и способом рассказать свою историю через искусство. Несмотря на небольшой формат картин, выставка затрагивает темы, близкие каждому человеку. Многие произведения наполнены символами и деталями, которые зрителю предлагается интерпретировать самостоятельно. Tiny Worlds - это возможность взглянуть на мир глазами нового поколения художников и увидеть, как через творчество рождаются искренние и неожиданные высказывания о жизни, мечтах и человеческих чувствах", - отметила Саялы Мамедова.

Юные художники искренне рассказали о своих мечтах, переживаниях и взглядах на мир, доказав, что самые маленькие истории порой способны вызывать самые глубокие эмоции.

"Участие в выставке Tiny Worlds значило для меня очень многое. Я долго и усердно готовилась к ней, поэтому она стала важным результатом моего труда и большим шагом вперёд. Самой значимой для меня была работа с весами, потому что она отражает мою мечту стать адвокатом и моё представление о будущем", - рассказала Ляман Мамедова.

"Самой важной для меня стала работа на тему мечты. На ней я изобразила себя такой, какой вижу себя через много лет. Эта картина особенно дорога мне, потому что в ней отражены мои мечты и представления о будущем. Я мечтаю стать архитектором, и именно это показала в одной из своих работ", - сказала Нилуфар Байрамова.

"Для меня участие в выставке Tiny Worlds стало очень интересным и радостным опытом. Я была счастлива представить свои работы и познакомиться с творчеством других участников. Мне кажется, что мои картины вызывают у зрителей самые разные эмоции: одни пробуждают аппетит, другие - любопытство, а некоторые - чувство восхищения", - поделилась эмоциями Самиа Рагимова.

"Для меня участие в выставке Tiny Worlds стало возможностью рассказать о своих мечтах, воспоминаниях и представлениях о будущем через рисунок",- заключила Арзу Садиг.

Tiny Worlds стала уже третьей коллективной выставкой этой группы юных художников и в очередной раз доказала, что детское искусство способно не только вызывать восхищение, но и становиться поводом для глубокого диалога. За каждой картиной скрывалась история, а за каждой историей - маленький мир, наполненный мечтами, смелыми идеями и искренними чувствами.

Участниками выставки стали - Ахмед Мамедзаде, Али Пирверди, Алиаббас Зейналлы, Арзу Садиг, Азиза Багирова, Азиза Гурбанова, Гюльнара Багирова, Джамиля Рамазанова, Камилла Рамазанова, Ляман Мамедова, Мая Насирова, Мирай Ибрагимова, Нилуфар Байрамова, Нурай Нагиева, Самиа Рагимова, Суад Тагиева и Сурая Зейналова.

Выставка Tiny Worlds еще раз напомнила, что искусство не зависит от возраста. При этом проект стал не только важным творческим опытом для его участников, но и наглядным подтверждением того, что поддержка детского творчества помогает раскрывать новые таланты и формировать будущее художественной среды страны.

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