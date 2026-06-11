https://news.day.az/sport/1840730.html "Зиря" продлил контракты с пятью футболистами Футбольный клуб "Зиря" объявил о продлении соглашений сразу с пятью игроками. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бакинский клуб подписал новый трехлетний контракт с Эреном Айдыном. Еще на два года свои соглашения с командой продлили Давит Волков, Айдын Байрамов и Эльчин Алиджанов.
"Зиря" продлил контракты с пятью футболистами
Футбольный клуб "Зиря" объявил о продлении соглашений сразу с пятью игроками.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бакинский клуб подписал новый трехлетний контракт с Эреном Айдыном. Еще на два года свои соглашения с командой продлили Давит Волков, Айдын Байрамов и Эльчин Алиджанов.
Кроме того, вступил в силу пункт о пролонгации контракта с Энрике Кустодиу, который в начале сезона 2025/2026 заключил с клубом соглашение по схеме 1+1.
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