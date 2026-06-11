"Зиря" продлил контракты с пятью футболистами

Футбольный клуб "Зиря" объявил о продлении соглашений сразу с пятью игроками.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бакинский клуб подписал новый трехлетний контракт с Эреном Айдыном. Еще на два года свои соглашения с командой продлили Давит Волков, Айдын Байрамов и Эльчин Алиджанов.

Кроме того, вступил в силу пункт о пролонгации контракта с Энрике Кустодиу, который в начале сезона 2025/2026 заключил с клубом соглашение по схеме 1+1.