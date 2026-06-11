https://news.day.az/sport/1840753.html "Карабах" продлил контракт с Педро Бикальо Футбольный клуб "Карабах" продлил контракт со своим игроком Педро Бикальо. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом распространила информацию пресс-служба клуба. Отмечается, что "скакуны" подписали с бразильским полузащитником новое соглашение сроком на три года.
"Карабах" продлил контракт с Педро Бикальо
Футбольный клуб "Карабах" продлил контракт со своим игроком Педро Бикальо.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом распространила информацию пресс-служба клуба.
Отмечается, что "скакуны" подписали с бразильским полузащитником новое соглашение сроком на три года. Согласно договору, Педро Бикальо будет выступать за команду до лета 2029 года.
24-летний футболист, выступающий за "Карабах" с 2025 года, провел 51 матч и отметился 1 забитым мячом.
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