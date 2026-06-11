Автор: Акпер Гасанов

Экономическая стратегия Азербайджана в последние годы всё чаще вызывает интерес как у региональных, так и у глобальных аналитиков. Причина проста: наша страна демонстрирует редкий пример того, как можно одновременно использовать доходы от сырьевого сектора и последовательно снижать от него зависимость. Причем речь идет не о декларациях, а о вполне конкретных, измеримых результатах и системных шагах.

Сегодня становится очевидно, что Азербайджан не просто адаптируется к постнефтяной реальности - он активно формирует ее под себя. Один из ключевых показателей - структура экономики. Уже в 2025 году 71,5% ВВП страны приходилось на ненефтяной сектор. Это принципиально важный сдвиг для государства, долгие годы ассоциировавшегося прежде всего с экспортом углеводородов.

Рост ненефтяного экспорта, который за последние шесть лет почти удвоился, - еще одно подтверждение системности происходящих изменений. Этот рост обеспечен инвестициями, инфраструктурой и продуманной государственной политикой. Особое внимание уделяется сразу нескольким направлениям: горнодобывающей промышленности и металлургии, химической отрасли, сельскому хозяйству, транспорту и логистике, цифровой экономике и ИКТ, туризму. Такое разнообразие - это формирование устойчивой, многослойной экономики, менее уязвимой к внешним шокам.

Развитие горнодобывающего сектора выглядит особенно символично. Долгие годы значительная часть ресурсной базы страны оставалась вне доступа. Теперь ситуация изменилась, и государство стремительно наверстывает упущенное. Проекты вроде Дашкесанского железорудного комплекса стоимостью около 2 млрд манатов - это задел на десятилетия вперед. То же самое касается разработки месторождений драгоценных и цветных металлов. Параллельно развивается алюминиевая промышленность, где поставлена цель удвоения производства.

Это уже переход от сырьевой модели к индустриальной переработке с высокой добавленной стоимостью. При этом, если промышленность - это долгосрочный фундамент, то сельское хозяйство становится социально-экономическим стабилизатором. Запуск механизма льготного кредитования с компенсацией до 19% годовой ставки - решение, которое может радикально изменить правила игры. Фактически фермеры получают доступ к почти бесплатным деньгам, что снижает барьеры входа и стимулирует расширение производства.

Важно и то, что поддержка распространяется на широкий спектр культур - от зерновых до технических. Это означает отказ от узкой специализации и переход к комплексному развитию отрасли. В более широком смысле речь идет о продовольственной безопасности, занятости и развитии регионов - трех ключевых элементах устойчивой экономики.

Отдельное место в экономической стратегии нашего государства занимает восстановление освобожденных территорий. Здесь экономическая политика тесно переплетается с социальной и демографической. Принцип опережающего развития инфраструктуры (дороги, энергетика, промышленные зоны) направлен на создание условий для возвращения населения. Причем государство рассматривает эти вложения не как расходы, а как инвестиции, которые в течение 5-12 лет вернутся в бюджет. Создание Агдамского промышленного парка и экономической зоны долины Араза - яркие примеры того, как формируется новая экономическая география страны.

Но и это еще не все. Несмотря на отсутствие выхода к открытому морю, Азербайджан сумел превратиться в важный транспортный узел. Средний коридор и маршрут Север-Юг - это уже не просто проекты, а работающие логистические артерии. В условиях глобальной перестройки торговых маршрутов это дает стране серьезное конкурентное преимущество.

Также важно отметить, что при всей диверсификации экономики Азербайджана нефтегазовый сектор остается важнейшим источником доходов. Однако ключевое отличие нынешней модели в том, что эти доходы используются не для текущего потребления, а для накопления и инвестиций. По прогнозам Fitch Ratings, суверенные валютные активы Азербайджана в 2026 году достигнут 93 млрд долларов, что превышает размер ВВП. Это один из лучших показателей среди стран с аналогичным рейтингом.

Низкий уровень государственного долга и значительные резервы обеспечивают стране высокую финансовую гибкость. Именно поэтому международные агентства подтверждают стабильный рейтинг на уровне "BBB-". Иначе говоря, нефть и газ остаются важным элементом, но уже не определяют судьбу экономики - они ее поддерживают.

В основе всех этих процессов лежит стратегический подход, который можно описать как сочетание трех элементов: использования текущих ресурсных доходов, инвестирования в ненефтяные сектора и формирования долгосрочной устойчивости. Именно этот баланс позволяет Азербайджану одновременно укреплять экономическую мощь сегодня и создавать базу для резкого роста завтра.