В Азербайджане разработают закон "Об аграрной сфере"

В Азербайджане будет разработан новый закон "Об аграрной сфере".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в ходе общественных слушаний в комитете Милли Меджлиса по аграрной политике, посвященных задачам, вытекающим из "Государственной программы по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы".

"Данный закон закрепит в едином нормативном акте такие базовые понятия, как сельскохозяйственная деятельность, сельскохозяйственная продукция и сельхозпроизводитель, а также сформирует правовые основы механизмов аграрных услуг и государственной поддержки. В то же время это создаст условия для унификации аграрной терминологии", - сказал он.

Говоря о госпрограмме, министр отметил, что ее успех связан не только с финансовой и институциональной поддержкой, но и с формированием правовой базы, соответствующей современным вызовам. По этой причине в предстоящий период предусматривается реализация важных нормативно-правовых инициатив в сферах сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры.

По его словам, в сфере рыболовства и аквакультуры планируется обновление законодательства, действующего с 1998 года. "Новый закон "О рыболовстве" обеспечит расширение цифровизации, упрощение регистрации и учета, внедрение электронных услуг и совершенствование управления", - сказал М. Мамедов.

Министр добавил, что в растениеводческом секторе планируются изменения в сфере семеноводства. "Закон "О семеноводстве" планируется обновить в соответствии с международными стандартами. Новая база обеспечит сертификацию и классификацию семян, расширение электронных услуг. Вместе с тем будет усилен контроль над переработкой и импортом семян, а также предотвращен оборот некачественной продукции", - сказал он.