https://news.day.az/world/1840782.html В Иране показали кадры ударов по американским базам - ВИДЕО Иран опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, показаны сегодняшние запуски ракет, направленных на военные базы США на Ближнем Востоке. Как сообщает Day.Az, кадры были распространены в официальных источниках и демонстрируют момент пусков ракет в рамках заявленной операции.
В Иране показали кадры ударов по американским базам - ВИДЕО
Иран опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, показаны сегодняшние запуски ракет, направленных на военные базы США на Ближнем Востоке.
Как сообщает Day.Az, кадры были распространены в официальных источниках и демонстрируют момент пусков ракет в рамках заявленной операции.
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