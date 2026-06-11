В Иране показали кадры ударов по американским базам

Иран опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, показаны сегодняшние запуски ракет, направленных на военные базы США на Ближнем Востоке.

Как сообщает Day.Az, кадры были распространены в официальных источниках и демонстрируют момент пусков ракет в рамках заявленной операции.