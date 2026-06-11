Более 4 тысяч азербайджанцев остаются пропавшими без вести

Проблема пропавших без вести остается одним из самых болезненных гуманитарных последствий армяно-азербайджанского конфликта.

Как сообщает Day.Az, об этом написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в соцсети X.

Хикмет Гаджиев отметил, что, несмотря на то, что с окончания Первой Карабахской войны прошло более 30 лет, 4 009 граждан Азербайджана по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Он подчеркнул, что тысячи семей продолжают жить в условиях неопределенности, лишены фундаментального права получить информацию о судьбе и местонахождении своих близких.

По словам помощника Президента, в результате продолжающихся поисковых работ, раскопок и идентификации были эксгумированы останки 889 человек, личности 313 пропавших без вести установлены с помощью ДНК-экспертизы и судебно-медицинских исследований, а останки 226 человек переданы их семьям для захоронения.

"Обнаружение 32 массовых захоронений на освобожденных территориях Азербайджана служит дополнительным свидетельством масштабов гуманитарной трагедии и подчеркивает необходимость продолжения сотрудничества для выяснения судьбы пропавших без вести. Решение проблемы пропавших без вести - это не только гуманитарная обязанность. Это также вопрос справедливости, человеческого достоинства, примирения и устойчивого мира. Каждая установленная личность помогает одной семье приблизиться к своему близкому. Каждый найденный фрагмент человеческих останков способствует восстановлению истины и сохранению памяти", - добавил Гаджиев.