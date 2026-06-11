Армянская оппозиция разочарована в… армянах

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В Армении продолжают искать ответ на вопрос, как так вышло, что граждане проголосовали за "предателя" Пашиняна.

Эксперт, член "Альтернативных проектов" Ваге Ованнисян представил свою точку зрения. Он заявил, что социологические исследования в Армении не отражают реальную картину общественных настроений. Не отражают действительности и другие показатели общественных настроений, считает эксперт, а потому невозможно точно понять, чего на самом деле хочет армянское общество.

Дело в том, что большинство социологических исследований, законно или незаконно проведенных в стране до выборов, показывали преимущество реваншистов. А в день голосования люди пошли и проголосовали за правящую партию. И это стало предметом серьезного разочарования оппозиции.

"Мы обязаны признать, что Никол был честен в своих формулировках и краткосрочной программе. Он прямо говорил, что будет вопрос анклавов, будут вопросы уступок, будет вопрос Конституции. И общество все это услышало и пошло голосовать за него", - недоумевает Ованнисян.

Более того, он считает, что значительная часть общества на самом деле поддерживает политику уголовного преследования миллиардеров Самвела Карапетяна, Гагика Царукяна, а также осужденного в Баку Рубена Варданяна. В общем, армянское общество переживает глубокий кризис доверия и не готово к откровенному общественному диалогу. То есть, в соцопросах армяне за реваншистов, а на избирательных участках - за власть.

Ованнисян напрасно так сокрушается. То, что участники социологических исследований отдавали симпатии Карапетяну или Кочаряну, не говорит об отсутствии доверия. Это говорило об осторожности граждан в условиях, когда реваншистская пропаганда проникла во все щели, и демонстрировать поддержку Пашиняну стало даже опасно. Мало ли, что опрос якобы анонимный. Хотя о какой анонимности можно говорить, отвечая по телефону. Большинство соцопросов в Армении проводятся по телефону - якобы путем случайного отбора номеров. Человеку звонят и спрашивают, за кого он отдаст свой голос. И гражданин при этом прекрасно знает, что звонок организован не правящей партией, которой это сто лет не нужно.

Деструктивные силы обычно действуют по формуле "кто не с нами - тот против нас". Поэтому в последние месяцы громче всего и в СМИ, и в соцсетях Армении были слышны голоса самих реваншистов и их сторонников. Мало кто из армянских пользователей решался во время дискуссий в соцсетях высказаться против Карапетяна. И не потому, что они за реванш и войну. А потому что не хотели демонстрировать свою поддержку нынешней политике Еревана, чтобы не становиться объектом нападок и не попасть "на карандаш". Они высказали свою позицию в день голосования, устроив неприятный сюрприз верящей в фиктивные соцопросы оппозиции.