Трамп не хочет проводить наземную операцию в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить наземную военную операцию в отношении Ирана, но возможность осуществить ее у американских сил есть.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

"Мы можем зайти туда завтра", - сказал глава вашингтонской администрации, имея в виду Иран.

"Мы могли бы взять солдат. Я не хочу проводить наземную операцию. Но если бы захотел, мы могли бы ввести небольшую группу солдат и захватить все", - считает президент США.

Ранее Трамп анонсировал "мощные удары" по Ирану.