https://news.day.az/world/1840828.html Трамп не хочет проводить наземную операцию в Иране Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить наземную военную операцию в отношении Ирана, но возможность осуществить ее у американских сил есть. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в эфире телеканала Fox News. "Мы можем зайти туда завтра", - сказал глава вашингтонской администрации, имея в виду Иран.
Трамп не хочет проводить наземную операцию в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить наземную военную операцию в отношении Ирана, но возможность осуществить ее у американских сил есть.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.
"Мы можем зайти туда завтра", - сказал глава вашингтонской администрации, имея в виду Иран.
"Мы могли бы взять солдат. Я не хочу проводить наземную операцию. Но если бы захотел, мы могли бы ввести небольшую группу солдат и захватить все", - считает президент США.
Ранее Трамп анонсировал "мощные удары" по Ирану.
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