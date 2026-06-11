Автобус сборной Чехии сломался по дороге на тренировку

На чемпионате мира по футболу 2026 года произошел необычный инцидент с участием сборной Чехии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, по пути на тренировку в мексиканском городе Сапопан официальный автобус команды неожиданно сломался. Поломка привела к образованию серьезного затора на дороге и нарушила планы чешской сборной.

Чтобы не терять время, футболисты решили покинуть автобус и преодолеть оставшуюся часть пути до тренировочной базы пешком.

Необычная картина, когда игроки национальной команды шли вдоль автомагистрали, привлекла внимание местных жителей и очевидцев. Кадры с футболистами быстро распространились в социальных сетях и вызвали активное обсуждение среди болельщиков.

Инцидент также породил вопросы к организации турнира, который впервые в истории проходит сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике.