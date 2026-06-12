Гороскоп на 12 июня

Сегодня по гороскопу ожидается непростой день с нестабильным эмоциональным фоном. В течение дня и у вас, и у окружающих могут возникать резкие перепады настроения - от эйфории до апатии и раздражительности. Если сегодня на повестке дня у вас стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.Сегодняшний день мало склоняет к организованности и логичности, зато поощряет любое проявление креатива. Если же на этот день у вас запланированы важные переговоры, то провести их лучше "без галстуков", в неформальной обстановке, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен рискует потратить гораздо больше денег, чем он планировал! Под влиянием эмоций он будет склонен совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самого Овна, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Овна сегодня будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шоппинга строгие лимиты.

Телец

Сегодня день Тельца обещает пройти под девизом: "Я сам!". Он будет чувствовать в себе первобытную, стихийную силу, а также уверенность, переходящую все границы. Это не только позволит Тельцу успешно справляться с любыми задачами, но и сделает его весьма притягательным в глазах противоположного пола. А вот с теми, с кем Телец не собирается флиртовать, его отношения будут складываться сегодня не так гладко. Выставляя на первое место свое "Я", Телец может тем самым ущемлять чувства и гордость других.

Близнецы

Сегодня в голову Близнецов буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей! Чтобы их не забыть, Близнецам следует весь день держать наготове блокнот и карандаш - когда-нибудь эти идеи им обязательно пригодятся. Вообще, любые дела и планы Близнецов, в которых присутствуют хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, сегодня будет сопровождать успех. Главное, что требуется от Близнецов, - не ставить на пути своей фантазии искусственных преград.

Рак

Сегодня Раку стоит как следует пофантазировать! Звезды гороскопа напоминают ему: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические ходы - со временем Рак сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.

Лев

Сегодня Лев просто обязан внести в свою жизнь свежую струю! Звезды гороскопа советуют ему вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так как всегда. Любые необычные начинания Льва будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Лев сегодня способен добиться многого. Ну а, оставив все как есть, - останется при своем.

Дева

Сегодня Деве представляется прекрасная возможность завести многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу! Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтическим, однако звезды гороскопа советуют Деве не пренебрегать и любыми другими знакомствами - и дружескими, и деловыми. Связи, налаженные сегодня, способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни Девы важную роль!

Весы

Сегодня Весы сумеют обратить на себя внимание кого угодно! Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Они будут чувствовать прилив энергии и сил, заставляющий их вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это придется не по душе, так что в сегодняшней повестке дня Весов возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола их самоуверенность будет привлекать. Звезды гороскопа советуют Весам потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры.

Скорпион

Сегодня день будет наполнен для Скорпиона всеми оттенками эмоций, а его интуиция достигнет невиданной высоты! Скорпиону легче будет принимать решения не головой, а сердцем, - даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет Скорпиону правильный путь там, где ему не хватает информации, опыта или знаний. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Скорпиону прислушиваться к голосу своей интуиции - она способна уберечь его от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии он мог бы пожалеть.

Стрелец

Сегодня на глазах Стрельца будут надеты увеличительные линзы: он будет склонен все преувеличивать - как хорошее, так и плохое! В результате люди и события у Стрельца разделятся по черно-белому принципу: что-то он может идеализировать, а в чем-то - искать недостатки. Последнее касается и близких Стрельца, которые имеют шанс услышать от него немало придирок. Впрочем, благодаря таким вот "очкам" Стрелец сегодня способен замечать то, что обычно от него скрыто. Это поможет ему в любых делах, требующих внимания.

Козерог

Сегодня энергичность и жизнелюбие Козерога расцветят его жизнь яркими красками - даже если события дня совершенно не будут его к этому располагать. Быт и рутина - удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Козерогу же сегодня это утверждение неприменимо! Он сумеет поднять настроение не только себе, но и всем, кто его окружает. А заодно Козерог сегодня не упустит возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит.

Водолей

Сегодня Водолей будет полон энергии, которую звезды гороскопа советуют ему направить на быт и обустройство собственного дома. Его тяга к творчеству обеспечит ему креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. Сегодня Водолей способен создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов! Впрочем, и в любом другом деле Водолей сумеет связать воедино массу самых разнообразных компонентов.

Рыбы

Сегодня ситуация будет держать Рыб в приятном тонусе, не позволяя им расслабиться и заскучать! Звезды гороскопа обещают, что Рыбы сумеют вырваться из ежедневной рутины - быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. Сегодня им стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Рыбам посмотреть на привычные вещи под новым углом.