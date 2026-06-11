В НАТО собрались усилить защиту от дронов на восточном фланге

НАТО хочет закупить беспилотники для защиты от дронов восточного фланга альянса, в том числе Румынии. Об этом пишет Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание пишет, что 10 июня союзники по НАТО рассмотрели предложение об ускоренной программе закупки беспилотников. Три дипломата рассказали, что на закрытом совещании 32 посла стран НАТО обсудили, нужно ли альянсу в срочном порядке закупить большее число беспилотников для воздушного патрулирования над государствами восточного фланга альянса. Например, планируется, чтобы НАТО усилило свое присутствие в Румынии.

При этом остается неясно, когда именно союзники по НАТО могут закупить беспилотники. Один из дипломатов альянса подчеркнул, что встреча придала "дополнительную срочность" в реализации "конкретных инициатив" по использованию беспилотников к саммиту лидеров альянса 7-8 июля.

Дипломаты отметили, что союзники указали на возможные угрозы критически важной инфраструктуре в Черном море и обсудили, следует ли НАТО активнее следить за этими объектами.

По словам дипломата НАТО и источника, представители национальных военных ведомств также выразили готовность перенаправить больше средств ПВО для мониторинга и уничтожения беспилотников, летающих над Румынией.