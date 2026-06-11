Чемпионат мира стартует

Сегодня берет свой старт чемпионат мира по футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в турнире, который пройдет в Мексике, США и Канаде, за престижный кубок будут бороться 48 национальных сборных.

Сколько же стоит этот заветный трофей?

Правила хранения кубка

Для тех, кто не знает, отметим, что начиная с 2006 года оригинал кубка забирается у победителей сразу после церемонии награждения, а взамен им вручается точная копия для постоянного хранения. До этого момента оригинальный трофей оставался у команды-чемпиона на протяжении четырех лет - вплоть до следующего мундиаля.

История и параметры трофея

Первое появление: Действующий Кубок мира впервые был представлен в 1974 году.

Автор: Итальянский скульптор Сильвио Гаццанига.

Вес: Общий вес составляет около 6 кг, из которых 5 кг - это чистое 18-каратное золото.

Особенность конструкции: Внутри кубок полый. Если бы он был цельным, его вес достигал бы примерно 70 кг, и поднять такой трофей над головой было бы крайне непростой задачей.

Сколько стоит Кубок мира?

Если бы кто-то решил переплавить трофей и продать его исключительно как драгоценный металл, стоимость золота составила бы порядка 700 тысяч долларов.

Однако с учетом исторической и символической значимости ценность кубка возрастает в разы. Независимые эксперты оценивают Кубок мира как минимум в 10 миллионов долларов. Разумеется, продавать его никто не собирается.

Печальная судьба предшественника

Главное, чтобы нынешний трофей не повторил судьбу своего предшественника - Кубка Жюля Риме. Напомним, что в 1970 году после третьей победы на чемпионате мира этот кубок был передан Бразилии на вечное хранение. Однако 13 лет спустя трофей был похищен прямо из офиса Конфедерации футбола Бразилии. Преступников позже поймали, но сам кубок так и не нашли.

Примечательно, что версия о переплавке трофея кажется экспертам маловероятной. Дело в том, что Кубок Жюля Риме был изготовлен из позолоченного серебра и как лом не представлял огромной ценности. По этой причине предполагается, что знаменитый трофей по сей день скрывается в чьей-то частной тайной коллекции.