Азербайджан и Таиланд провели первые консульские консультации

11 июня в Баку состоялись первые консульские консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Королевства Таиланд.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял руководитель консульского отдела Эмиль Сафaров, а тайскую делегацию - генеральный директор департамента консульских вопросов Мунгкорн Пратумкаев.

В рамках консульских консультаций были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития консульского сотрудничества между Азербайджаном и Таиландом, а также обсуждены вопросы расширения двусторонней договорно-правовой базы, формирования новых механизмов сотрудничества и укрепления институциональных основ взаимодействия в соответствующих сферах.

Стороны рассмотрели имеющийся опыт и передовые механизмы в области эвакуации граждан и оказания им оперативной консульской помощи в кризисных ситуациях.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о последних нововведениях в консульской сфере, включая опыт обеих стран и механизмы, применяемые в области цифровизации консульских услуг.