Трамп анонсировал скорое подписание соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по Ирану находится на финальной стадии подготовки и может быть подписано уже в ближайшие выходные в Европе.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер сообщил, выступая перед журналистами.

По словам Трампа, сторонам удалось достичь "отличного соглашения", а оставшиеся детали могут быть согласованы в течение нескольких дней.

"Мы достигли отличного соглашения по Ирану. Сейчас идет подготовка документов, и подписание может состояться уже в эти выходные в Европе", - сказал он.

Трамп отметил, что лично не сможет присутствовать на церемонии подписания. Соединенные Штаты на мероприятии будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс.

Президент США также выразил уверенность, что после заключения соглашения Ормузский пролив останется открытым для судоходства.

Кроме того, Трамп сообщил, что обсудил ситуацию вокруг Ирана с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.