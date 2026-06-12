В объектив Hubble попала одна из самых красивых туманностей галактики

Космический телескоп Hubble запечатлел впечатляющий снимок туманности Лагуна.

Как сообщает Day.Az, туманность Лагуна - один из самых ярких и активных регионов звездообразования в нашей галактике.