https://news.day.az/unusual/1840711.html В объектив Hubble попала одна из самых красивых туманностей галактики - ВИДЕО Космический телескоп Hubble запечатлел впечатляющий снимок туманности Лагуна. Как сообщает Day.Az, туманность Лагуна - один из самых ярких и активных регионов звездообразования в нашей галактике.
В объектив Hubble попала одна из самых красивых туманностей галактики - ВИДЕО
Космический телескоп Hubble запечатлел впечатляющий снимок туманности Лагуна.
Как сообщает Day.Az, туманность Лагуна - один из самых ярких и активных регионов звездообразования в нашей галактике.
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