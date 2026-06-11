https://news.day.az/officialchronicle/1840852.html Эди Рама поздравил Президента Ильхама Алиева Премьер-министр Республики Албания Эди Рама направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Ваше превосходительство. Передаю Вам и Вашему народу поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджана.
Эди Рама поздравил Президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Республики Албания Эди Рама направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Передаю Вам и Вашему народу поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджана.
Пользуясь случаем, выражаю Вам признательность за сотрудничество между нашими странами, находящееся на превосходном уровне. Вновь подтверждаю неизменную готовность к дальнейшему расширению двусторонних связей.
Желаю Вашей стране постоянного прогресса, прошу принять мое высочайшее почтение к Вашему превосходительству".
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