Эди Рама поздравил Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Республики Албания Эди Рама направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и Вашему народу поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджана.

Пользуясь случаем, выражаю Вам признательность за сотрудничество между нашими странами, находящееся на превосходном уровне. Вновь подтверждаю неизменную готовность к дальнейшему расширению двусторонних связей.

Желаю Вашей стране постоянного прогресса, прошу принять мое высочайшее почтение к Вашему превосходительству".