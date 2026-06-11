Жозе Моуринью стал новым главным тренером "Реала"
Жозе Моуринью назначен главным тренером мадридского "Реала". Контракт со специалистом заключен до 30 июня 2029 года, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.
"Совет директоров мадридского "Реала", заседание которого состоялось сегодня, в четверг, 11 июня, под председательством Флорентино Переса, принял решение назначить Жозе Моуринью главным тренером первой команды на следующие три сезона, до 30 июня 2029 года.
Жозе Моуринью присоединится к "Реалу" 13 июля, в день начала предсезонной подготовки", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Ранее специалист уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013. С клубом Моуринью выигрывал чемпионат Испании и Кубок страны.
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