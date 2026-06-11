Президент Гамбии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Гамбия Адама Барроу направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Республики Гамбия рад передать Вам, Правительству и народу Азербайджанской Республики самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей страны.

Между Республикой Гамбия и Азербайджанской Республикой сложились долгосрочные дружественные отношения, основанные на взаимном уважении, общих ценностях, совместных усилиях по продвижению международного сотрудничества и развития.

Твердо уверен, что под Вашим мудрым руководством сотрудничество между двумя странами и народами в сферах образования, развития молодежи и наращивания потенциала в этих областях будет продолжать углубляться для обоюдной пользы.

Пользуясь случаем, вновь подтверждаю готовность работать с Вами во имя дальнейшего укрепления двусторонних отношений между нашими странами.

По случаю этого знаменательного праздника желаю Вам и народу Азербайджана благополучия".