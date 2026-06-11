Галлюцинации Эдмона Гагиковича: не первые и не последние

Автор: Акпер Гасанов

Вы будете смеяться, но последние заявления третьего президента Армении Сержа Саргсяна неожиданно стали поводом для новой волны политического фольклора в соседней стране. На этот раз главным рассказчиком выступил лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, который внезапно решил "прозреть" и признать: мол, долгие годы он ошибался, отрицая существование якобы "тайного союза" между Сержем Саргсяном и Николом Пашиняном.

Звучит громко и, я бы даже сказал, драматично. Почти как исповедь человека, который девять лет жил в иллюзиях. Но есть нюанс: чем громче звучат подобные признания, тем больше они напоминают не политическую аналитику, а попытку вернуть к себе внимание после болезненного выпадения из реальной политики.

Марукян утверждает, что все якобы изменилось после последних заявлений Саргсяна, который фактически "объяснил" обществу вопрос третьего срока Пашиняна. Тема действительно чувствительная: ведь сам Пашинян в свое время жестко критиковал Саргсяна именно за попытку сохранить власть. И вот теперь, по логике Марукяна, если Саргсян не атакует Пашиняна, а рассуждает юридически, значит, он стал его адвокатом.

Логика, мягко говоря, нетривиальная. В ней больше эмоций, чем фактов, и больше политической обиды, чем анализа. Но куда интереснее не сами заявления Марукяна, а их контекст и его собственная политическая траектория. Ещё совсем недавно Эдмон Марукян воспринимался как часть новой армянской политической волны. В 2017 году он возглавил список блока "Елк", в котором находился и Никол Пашинян. Тогда это был союз людей, выступающих против старой системы. Марукян стал депутатом Национального собрания и выглядел как политик с перспективой.

Однако уже в 2018 году он делает первый стратегический разворот: "Просвещённая Армения" идет на внеочередные выборы отдельно от Пашиняна. Формально - ради самостоятельности. Фактически это стало началом постепенного политического дрейфа в сторону маргинализации. В парламент он тогда все же прошел. Как, впрочем, и в 2021 году. Но здесь начинается самая показательная часть истории.

На выборах 20 июня 2021 года партия Марукяна набрала около 1,2-1,3% голосов, не преодолев проходной барьер. Тем не менее сам Марукян оказался в парламенте благодаря своему статусу лидера списка. Это было уже не политическое достижение, а скорее институциональная лазейка, позволившая остаться на плаву.

И вот наступают новые выборы. И на этот раз - без спасательных кругов. Ни сам Марукян, ни его партия в парламент не проходят. Политическая реальность фиксирует окончательный итог: избиратель больше не видит в нём значимого игрока. Казалось бы, логичным шагом в такой ситуации был бы серьезный анализ причин поражения и разбор собственных ошибок, попытка понять, почему из политического партнера Пашиняна он превратился в фигуру, которую избиратель просто перестал замечать.

Но вместо этого мы наблюдаем совершенно иной процесс: попытку объяснить свое выпадение из политики через галлюцинации и "глобальные заговоры". Причём характерно, что в этой версии событий Марукян не является центральной фигурой. Главные герои - Серж Саргсян и Никол Пашинян. Первый якобы оправдывает второго. Второй якобы действует в тандеме с первым. А Марукян - наблюдатель, который "наконец-то все понял".

Такой подход удобен. Ведь он снимает ответственность с Марукяна. Согласно его умозаключению, если вокруг действуют скрытые союзы, то собственные политические ошибки уже не имеют значения. Правда, возникает простой вопрос: если этот "союз" существует, то почему он привел к свержению Саргсяна в 2018 году? И если всё это был заранее спланированный сценарий, то зачем Саргсяну превращать себя в политический символ поражения?

Следующий логический шаг в этой конструкции, вероятно, действительно будет звучать так: Саргсян сам попросил Пашиняна организовать "бархатную революцию", чтобы отправиться в пешее эротическое путешествие. Абсурд? Безусловно. Впрочем, еще немного - и можно будет услышать, что и собственное непопадание Марукяна в парламент стало результатом не электорального выбора, а чьего-то тайного замысла.

Проблема в том, что подобные заявления не только не усиливают политический вес их автора, но и окончательно закрепляют его в нише политического комментатора, а не участника процесса. Сегодня Марукян все больше напоминает человека, который остался за дверью, но продолжает громко обсуждать происходящее внутри, пытаясь убедить окружающих в том, что он что-то из себя представляет.