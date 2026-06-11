Ведущей экономике Европы предсказали нефтяной шок

Мировые запасы нефти сокращаются на миллионы баррелей в день, и для немецкой экономики это может обернуться новым шоком. Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на опрошенных экономистов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их мнению, рынок вступит в критическую фазу не позднее августа, что повлечет за собой серьезные последствия не только для нефтяной отрасли. Для экономики Германии это станет очередным испытанием на прочность. Как пишет издание, надежды на восстановление спроса во второй половине года тают, в то время как экономике угрожает новая волна роста издержек.

Теперь руководители немецких компаний опасаются сценария, знакомого им по кризисам прошлых лет: рост затрат без дальнейшего развития.