Организована экскурсия украинских детей в регионы Азербайджана

Агентство социальных услуг в подчинении министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает принимать меры по реабилитации 30 детей, привезенных в страну из Украины.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации, распространенной министерством труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что в рамках реабилитационной программы для детей был организован тур в Габалу и Шеки. Во время экскурсии дети посетили в Габале комплекс отдыха "Туфандаг" и Археологический центр, а в Шеки - Дворец шекинских ханов и комплекс "Караван-сарай".

Для них была создана возможность широко ознакомиться с богатым культурно-историческим наследием и природой Азербайджана.

Кроме того, дети вовлекаются в ряд групповых терапий, занятия медитацией и йогой, а также психосоциальные тренинги. 10-дневная программа социальной реабилитации направлена на поддержку стабилизации эмоционального состояния детей, а также обеспечение их интеграции в общество.

Отметим, что еще 30 детей, привезенных в Азербайджан из Украины, охвачены реабилитационными услугами. На первом этапе они прошли обследование в Габалинском детском реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, и для каждого из них была составлена индивидуальная программа реабилитации.